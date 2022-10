Pioli e la difesa a 3: «Se ci sarà occasione la riproveremo»

Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le sue parole sulla possibilità di usare la difesa a 3

DIFESA A TRE – «L’avevo fatta con altre squadre e l’abbiamo già fatta qui in passato. Anche quest’anno in corso d’opera in qualche occasione abbiamo giocato a tre, ma credo che in generale non cambi molto giocare a tre o a quattro dietro, non fa giocare meglio o peggio. E’ questione di concetti e di principi, e noi quelli li abbiamo. Se ci saranno opportunità e occasioni riproveremo anche questa situazione...»

