Pioli: «Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Sul mercato...»

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa, ha parlato della sfida contro la Salernitana e dell’intervento sul mercato. Ecco cosa ha detto

«Domani è importante non perché ci sono altri scontri diretti ma dobbiamo pensare a noi stessi. L’avversario è fastidio per la fase di non possesso palla. Dobbiamo mettere tanta qualità. Se i tempi di recupero di Kjaer fossero lunghi, il Milan opererà sul mercato per rinforzare il reparto. Solo in caso di assoluto bisogno ovviamente».