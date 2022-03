Pioli a Sky: «I tifosi ci renderanno la serata passionale»

Stefano Pioli ha parlato a Sky, nel pre partita di Milan Empoli. Ecco le parole dell’allenatore rossonero sulla partita

TIFOSI – «La nostra soddisfazione più grande è vedere i tifosi felici, non ci faranno sentire freddo stasera ma ci renderanno la serata molto passionale»

PARTITA – «Vedremo lo sviluppo della nostra costruzione anche in base alla fase difensiva dell’Empoli in base a come si chiuderà ma abbiamo preparato delle posizioni che ci dovrebbero garantire una costruzione efficace»

SCUDETTO – «Noi pensiamo con grande attenzione a questa partita, stiamo sicuaramente lottando per le posizioni di vertice ma il campionato è ancora molto lungo e ci vuole grande concentrazione»