Pioli a DAZN: «Alleno dei fenomeni. Meritiamo lo scudetto più dell’Inter». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli a DAZN dopo Sassuolo-Milan e la vittoria dello scudetto.

SCUDETTO – «I miei giocatori sono dei fenomeni. Sono felici per loro, per me, lo staff, per il club e per i tifosi che si meritano questo scudetto. Sono davvero felice».

CAMPIONATI – «Siamo stati più continui dell’Inter. L’ultima partita persa è stata contro lo Spezie e non dovevamo perderla. La squadra non ha mai mollato, i giocatori sono stati fantastici, sia chi ha giocato di più che di meno. Abbiamo meritato lo scudetto perchè ci abbiamo creduto di più. Abbiamo meritato perchè siamo una squadra forte e ho avuto al mio fianco due grandi dirigenti come Maldini e Massara».

SQUADRA – «Io e lo staff ci siamo divertiti tanto a lavorare con questi ragazzi. I giocatori conoscono bene il nostro modo di giocare. E’ la cosa più bella che rimane del nostro lavoro. Noi volevamo migliorare il campionato dell’anno scorso e sapevamo che se l’avessimo fatto avremmo lottato per qualcosa di importante. Siamo una squadra forte che ci ha sempre creduto. Siamo stati coraggiosi».

RENDIMENTO – «Io voglio sempre migliorare i miei giocatori, ma in questo è fondamentale il talento dei giocatori. Se migliori i singoli, migliori tutta la squadra e viceversa. E’ stato un percorso che ci ha portato ad essere i più forti. Complimenti davvero a tutti».

THEO HERNANDEZ – «Ha tutto dentro, ha fatto un salto di qualità nella mentalità dentro e fuori da campo. E’ un top in tutto, è un ragazzo fantastico e gli voglio un bene nell’anima».

ALLENATORE DELL’ANNO – «E’ merito dei ragazzi e della società, è per loro, senza di loro non sarebbe stato possibile quello che abbiamo fatto».

DEDICA – «A mio padre, sono sicuro che ovunque sarà, sarà felice e orgoglioso di quello che ho fatto».