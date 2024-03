Pioli a Dazn: «In Loftus-Cheek è cambiata questa cosa. Okafor titolare? Nessun messaggio a Jovic, per questo l’ho scelto»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della partita contro il Verona di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

COME STANNO – «Ci sentiamo bene, stiamo bene, siamo tutti tornati in buone condizioni. Sarà una partita complicata ma abbiamo le qualità per fare bene».

LOFTUS-CHEEK – «È cambiato qualcosina perché ha superato i problemi che aveva all’inizio. È un giocatore importante, sta bene. Ogni tanto gli tolgo minutaggio così che possa giocare la partita successiva».

OKAFOR TITOLARE – «Olivier ha giocato tutta la partita giovedì scorsa, poi potremmo sfruttare spazi in profondità. Ci sono le caratteristiche giuste per la partita che abbiamo preparato. Nessun messaggio a Jovic, le scelte sono fatte per la partita odierna. Non è una penalizzazione ma una scelta».