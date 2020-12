Pioli contro Maran: i precedenti tra i tecnici di Milan e Genoa

Bilancio equilibrato per Pioli e Maran che si sono affrontati in 12 occasioni in Serie A nel corso della loro carriera

Equilibrio totale: sei vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte per Stefano Pioli da allenatore in 17 precedenti contro il Genoa in Serie A. Solo contro la Juventus (14) Rolando Maran ha allenato più partite in Serie A senza ma vincere rispetto al Milan (12): nove sconfitte e tre pareggi contro i rossoneri.

Maran e Pioli si sono affrontati 12 volte in Serie A: cinque vittorie per il tecnico del Milan, quattro per quello del Genoa, tre i pareggi.