Pioli: «Avere Tomori è una fortuna per un motivo molto semplice»

Pioli: le parole del tecnico rossonero da Milanello alla vigilia del match di campionato tra Milan ed Udinese, gara in programma stasera

Pioli ha parlato in conferenza stampa da Milanello per presentare la gara di campionato in programma stasera a San Siro tra Milan e Udinese.

ROMAGNOLI O TOMORI – «Le partite sono tutte importanti ma anche diverse. Per me poter scegliere è una gran fortuna ed è quello che ho fatto domenica scorsa e che farò domani. Solamente domani mattina proveremo l’undici titolare e sceglierò i migliori giocatori possibili da schierare domani. Abbiamo vinto uno scontro diretto ma ora è il momento di dare continuità alla nostra prestazione».

SU ROMAGNOLI – «A questo punto della stagione non sono bocciature ma scelte normali per preparare la squadra. Ho parlato con il capitano, con il ragazzo e non sono importanti determinate idee ma la disponibilità di sacrificarsi per il bene del gruppo e tutti i ragazzi lo dimostrano».