Pioli: «Amore dei tifosi? Mi gratifica tanto, mi gusto tutte le emozioni». L’estratto delle sue dichiarazioni a MilanTV

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Un estratto delle sue dichiarazioni.

SULL’AMORE DEI TIFOSI: «Sì. È una cosa fantastica che mi gratifica tanto. Mi sto gustando e assaporando tutte le emozioni perché nella vita passano velocemente. Da domani penseremo alla prossima stagione, parlando con Maldini e Massara per capire dove e come poter intervenire. Però ora gustiamoci tutti insieme perché abbiamo fatto una grande cosa, tutte le componenti. Diamo il via alla festa».

