Pioli a Milan Tv: «Maignan migliore in campo, vittoria fondamentale»

Stefano Pioli ha analizzato a Milan Tv la vittoria dei rossoneri contro la Fiorentina: di seguito le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv nel post-partita di Milan-Fiorentina, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Credo che nel primo tempo senza palla potevamo lavorare meglio senza palla coi due attaccanti ma la squadra ha lottato come sempre. Grande generosità, grande mentalità e mai frenetici nonostante i minuti passassero. Passo importante dei miei ragazzi, vittoria fondamentale contro un’avversario forte. Ora ci riposiamo e pensiamo alla prossima partita».

«Succede solo a chi crede e il mio gruppo ci crede. Con le proprie qualità possiamo determinare prestazione e risultato. Ogni mattoncino che mettiamo in più in classifica diventa pesante, ora abbiamo una settimana per preparare una grande partita contro il Verona che giocherà a tutto campo e vorrà battere la capolista».

«Io mi ricordo benissimo quando dicevano che il Milan giocasse meglio senza tifosi. Che assurdità, con loro giochiamo decisamente meglio. Ci prendiamo le nostre responsabilità se giochiamo male ma loro sono stupendi. Il rapporto deve continuare così perchè possiamo raggiungere un grande traguardo».

«Ho la fortuna di allenare tanti giocatori forti, disponibili e con caratteristiche diverse. Ora stanno tutti bene e questo in corso d’opera è utilissimo per mettere in difficoltà gli avversari. Non ci siamo depressi, sappiamo che abbiamo la possibilità di trovare il guizzo. Per me Maignan oggi è stato il migliore in campo non solo per la parata ma per le scelte fatte coi piedi. Tutte giuste».

«Più passa il tempo più i punti sono pesanti. Stiamo lottando per qualcosa che nessuno ad inizio anno immaginava. Quando arrivi a San Siro la pressione la senti ma i miei ragazzi sono forti. La squadra sta avanzando dal punto di vista mentale».

«Sembra strano dirlo ma soprattutto in Italia ci sono tantissime squadre che ti vengono a prendere tutti gli appoggi e il portiere è sempre libero. Maignan è bravissimo, sta crescendo continuamente, poi si può sbagliare tecnicamente ma le scelte concettuali che fa sono tutte giuste».

«L’1-0 è un risultato straordinario, poi facendo il secondo saremmo tutti più tranquilli. Però questo vuol dire che la squadra è sempre sul pezzo. Avanti così e pensiamo alla prossima».