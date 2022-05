Piemonte: «In Italia è difficile trovare una società che ci segua. Il Milan ci appoggia su tutto...»

Martina Piemonte intervenuta sul canale Twitch di Fantacalcio si è raccontata parlando della sua stagione al Milan Femminile e non solo. Ecco le sue parole

«Qua in Italia è difficile trovare una società che ci segua in questo modo poi il prossimo anno ci sarà anche il professionismo è importante per noi e il Milan ci appoggia in tutto quello che facciamo».