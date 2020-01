Piatek: potrebbe anche rimanere, ma a una condizione…

Il centravanti potrebbe rimandare il discorso sul proprio futuro a giugno

Non un momento semplice per Kris Piatek. Il centravanti polacco sta decidendo in queste settimane il suo futuro. La possibilità di restare a Milano c’è, ma solo a una condizione. La cessione di Suso, con la vendita del calciatore spagnolo, le casse non avrebbero bisogno di ulteriori entrate.

Piatek vuole restare, ma chiede più spazio a Pioli

Il centravanti ha offerte provenienti dall’estero, tutte intorno a 30 milioni. La dirigenza si è confrontata insieme a lui. La richiesta del giocatore è solo quella di giocare di più e con maggiore continuità.