Piatek, altra grande occasione: dopo la Spal la possibilità di replicare

Piatek in campo dal primo minuto questa sera contro il Toro, in quella che potrebbe essere per lui l’ultima gara al Milan oppure l’occasione di rilancio

Piatek in campo dal primo minuto questa sera contro il Toro, calcio d’inizio alle ore 20:45, il centravanti polacco giocherà dal primo minuto esattamente come contro la Spal sempre in coppa, prima delle ultime tre panchine consecutive in campionato.

PRENDERE O LASCIARE- Il destino tutto nelle sue mani a questo punto, dall’Inghilterra premono per fare l’affare, intanto Pioli fa “orecchie da mercante”, pensando solo alla partita e a prepararlo al meglio per vincere questa gara.