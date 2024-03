Penalizzazione Milan, il club ne è quasi certo: «Ecco quali sono i rischi». La rivelazione di Tuttosport oggi in edicola

Le indagini della Procura di Milan nella giornata di ieri a Casa Milan da una parte e su Giorgio Furlani e Ivan Gazidis dall’altra hanno scosso tutto l’ambiente rossonero. Il Diavolo si è già dichiarato estraneo ai fatti.

Tuttosport oggi in edicola rivela che il club rossonero ritiene di non rischiare nulla a livello sportivo, mentre i due dirigenti citati potrebbero rischiare sanzioni come previsto dall’articolo 2638 del codice civile.