Pellegrino Milan, ore decisive: cosa manca per la fumata bianca e il via libera per il trasferimento del difensore

Sono ore decisive per il trasferimento al Milan di Marco Pellegrino. I rossoneri stanno trattando con l’Atletico Platense sulle cifre definitive per il difensore argentino.

Come riportato da Tuttosport, l’iniziale richiesta di 8 milioni è scesa nel corso del primo incontro tra le parti di due sere fa ma balla ancora qualche milione. Il Diavolo punta a 3 milioni di parte fissa più bonus per arrivare a 5-6 milioni e una percentuale sulla futura rivendita, gli argentini vorrebbero qualche milione in più.