Pellegrino Milan: ACCORDO totale con l’Independiente! CIFRE e DETTAGLI dell’addio ai rossoneri

Acquisti nel mirino ma anche cessioni. Il calciomercato Milan si prepara a salutare nuovamente Pellegrino dopo il prestito alla Salernitana

Il calciomercato Milan si muove in entrata ma anche in uscita. In tal senso il club rossonero è pronto a salutare nuovamente Pellegrino tornato dal prestito dalla Salernitana.

Come riportato da Gianluca di Marzio, c’è l’accordo totale tra l’Independiente e i rossoneri per l’argentino: il difensore andrà in prestito per 12 mesi senza opzione di acquisto. Operazione che servirà al difensore per crescere ulteriormente.