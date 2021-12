Pellegri Milan: ecco le possibili dinamiche a gennaio. Il punto

Pellegri Milan: la punta classe 2001 non riesce a sbocciare con i rossoneri. Poco spazio e infortuni. Le possibili dinamiche di mercato

Pellegri Milan è una storia mai decollata e che potrebbe presto giungere addirittura a termine. L’attaccante classe 2001, prelevato in prestito dal Monaco, non riesce proprio a sbocciare a causa di infortuni vari e poco spazio trovato in rossonero.

Secondo Calciomercato.com, allora, la soluzione potrebbe essere quella di mandarlo via, in accordo con il club del principato, in prestito per dargli maggior minutaggio. Tra le squadre interessate ci sono il Torino di Juric e il Genoa di Shevchenko. Vedremo che cosa accadrà.