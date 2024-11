Pellegatti esce allo scoperto: «Ho avuto quest’informazione su Ricci!»

Ricci Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato le ultime notizie sul centrocampista del Torino

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha commentato così la situazione del calciomercato Milan intorno a Samuele Ricci. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Ricci non arriverà a gennaio: questa l’informazione che ho avuto. Ma Ricci, mi han fatto capire, è sicuramente un obiettivo per giugno. Non mi han detto ‘No, impossibile, né gennaio né giugno’, ma mi han detto no a gennaio».