Pellegatti: «Non sono state valutate bene le condizioni di un giocatore»

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale ufficiale YouTube, ha parlato della prossima sfida tra Atalanta e Milan:

«Il Milan vuole il secondo posto come l’Atalanta, e se dovesse vincere contro i nerazzurri, ci arriverebbe. Il passato non conta, conta il futuro e per noi il futuro è l’Atalanta. Evitiamo i commenti negativi e cerchiamo di frequentare gente positiva. Chiaro che contro il Cagliari è stato commesso un errore, ed è chiaro che le condizioni di Mario Mandzukic non sono state valutate bene.

Andare in Champions è importante perché il progetto è partito bene e darebbe ulteriori impulsi. Senza la qualificazione il progetto rallenterebbe, questo a Milanello lo sanno».