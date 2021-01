Pellegatti: «Nel 2021 voglio vedere lo stesso Milan visto nel 2020»

Pellegatti ha parlato di Milan spiegando sul suo canale YouTube cosa si aspetta di vedere dal Milan nel nuovo anno

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato del Milan che verrà in questo 2021, e di quello che lui si aspetta dai rossoneri.

Pellegatti ha detto: «Mi auguro di vedere un Milan che giochi con lo stesso orgoglio, la stessa determinazione, la stessa voglia di stupire, lo stesso gruppo e la stessa unità. Questa squadra che non si arrende mai, dalle tante vite, nonostante le disavventure a livello di infortuni e assenze dei giocatori. In più non voglio sminuire il lavoro di questo grande allenatore, Stefano Pioli. È un equilibratore giusto, al momento giusto e nel posto giusto. Quando queste alchimie improvvisamente sorgono, si diventa forti, pensando di essere invincibile. Quando c’è questo pensiero, la vittoria ti lusinga. Pioli ha aiutato il gruppo a crescere e a migliorarsi. L’augurio che mi faccio per il 2021 è quello di vedere le prestazioni del Milan, senza mai mollare».