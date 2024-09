Pellegatti Milan, le PAROLE SU FONSECA: «Ho paura che si sia fatto UN’IDEA SBAGLIATA…». Le dichiarazioni del giornalista

Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di Pressing, ha fatto il punto sull’inizio di stagione difficile del Milan. Di seguito le dichiarazioni del giornalista di fede rossonera.

PELLEGATTI – «Ho la netta sensazione che Fonseca pensava di impostare un gioco dominante, ma non so se ha i giocatori per farlo. Ibra, torna subito! In questo momento lo svedese è troppo importante. E’ lui il frontman della società. Fonseca è in difficoltà, Ibra deve guardare in faccia i giocatori, che hanno bisogno della presenza della società».