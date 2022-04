Pellegatti: «I tifosi sono orgogliosi di questo Milan, su Acerbi...»

Carlo Pellegatti intervenuto a Tutti i Convocati, ha commentato la vittoria del Milan contro la Lazio. Le sue parole

«Quando il Milan ha vinto il campionato 10 anni fa non c’erano i social, ora con i social c’è una commozione, un’emozione quando parli con i tifosi del Milan che sono orgogliosi di questi giocatori».

ACERBI – «Il sorriso di Acerbi? Come fai a pensare da un’espressione che può essere un sorriso o un ghigno, quelle cose lì non esistono. Quel doppio errore forse senza Ibra non sarebbe avvenuto, Ibra è Ibra»