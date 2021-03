Pellegatti a MN24: «Il riscatto di Tomori è il primo obiettivo per giugno»

In esclusiva ai microfoni di Milan News 24, Carlo Pellegatti ha rilasciato qualche dichiarazione su Fikayo Tomori

In una lunga intervista rilasciata ai nostri microfoni, Carlo Pellegatti si è soffermato sulla situazione di Fikayo Tomori. Il difensore si è conquistato la fiducia di tutto l’ambiente ed il Milan lavora già per il suo riscatto in vista della prossima stagione. Ecco le dichiarazioni del giornalista.

«Con chi rende meglio? Si tratta di un giocatore così forte che non vedo grosse differenze. Indubbiamente con Kjaer può crescere di più perchè è uno che si fa sentire, più di Romagnoli che comunque al fianco di Tomori può anche lui crescere. Tomori è un giocatore aggressivo in maniera positiva con una punta di velocità nel recupero che è una cosa che mancava alla difesa del Milan che con Gabbia, Kjaer e Romagnoli ha tre giocatori forti ma simili. Da quello che so, il suo riscatto è il primo obiettivo per la stagione 2021/22.»