Pedullà SMONTA Furlani: «Non ha CAPITO una cosa, è GRAVE». Il giornalista torna sul caso cooling break

Il giornalista Alfredo Pedullà non utilizza mezzi termini per commentare le recenti dichiarazioni di Furlani

Alfredo Pedullà, in studio a Sportitalia, ha criticato le dichiarazioni di Giorgio Furlani riguardo al comportamento di Theo Hernandez e Rafael Leao durante la partita. Pedullà, pur stimando Furlani, si aspettava una presa di posizione più decisa da parte del dirigente rossonero.

LE PAROLE DI PEDULÀ – «Siccome stimo molto Furlani, mi sarei aspettato oggi una presa di posizione da dirigente. Il dirigente non può dire che è stato un non evento, il dirigente di qualsiasi categoria non può dire che due suoi calciatori più rappresentativi – ma anche se lo fossero stati meno – a 30, 40, 20, 18 metri da una riunione di famiglia importante all’interno di una partita, è un non evento».

SU FURLANI – «E allora purtroppo devo dire che Furlani non ha capito il senso di questa situazione, perché se lui dice che è un non evento, parla non da dirigente. Se lui queste cose le ha chiarite in privato e vuole mettere della polvere sotto il tappeto, è padronissimo di farlo; ma se me lo racconta come un non evento, una cosa che si vede neanche al torneo dei bar, lui deve dire che è stata una cosa grave e che comunque ne ha parlato con i diretti interessati ma non vuole esporsi pubblicamente».

LA CRITICA AL MILAN – «Ma non mi può vendere questa cosa come insignificante e gonfiata dai media e amplificata da quei pettegoloni dei giornalisti che vogliono fare soltanto casino. In una società normale queste cose non si vedono in campo».