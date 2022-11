Pazzini: «Classifica del Milan? Ecco cosa ha inciso»

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha parlato della classifica dei rossoneri: grande incidenza della Champions League

Intervistato da Sportweek, Giampaolo Pazzini ha parlato così del Milan:

«In generale non è facile giocare contro una Cremonese così battagliera e compatta, c’era bisogno di una giocata che il Milan questa sera non è riuscito a trovare. Nelle ultime tre giornate il Napoli ha conquistato 9 punti, il Milan 4. Se a questo sommiamo la vittoria dei partenopei nello scontro diretto ecco la differenza. Credo abbia inciso anche la Champions League, sappiamo quanto per il Milan era importante andare agli ottavi e un po’ di energie nervose le hanno lasciate in quella competizione».