Pavlovic Milan, i numeri del serbo non mentono: nessun difensore meglio di lui. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan di questa stagione sta trovando risorse inaspettate in ogni reparto, consolidando una crescita costante sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, l’allenatore del Milan celebre per la sua capacità di dare solidità difensiva e cinismo alle proprie squadre. Tra le note più liete dell’attuale Serie A 2025/26, spicca senza dubbio il rendimento realizzativo di Strahinja Pavlović, il roccioso difensore centrale serbo noto per la sua stazza imponente e la sua dominanza nel gioco aereo.

I numeri record di Pavlović: il dato Opta

Secondo quanto riportato dai dati ufficiali forniti da Opta, nota agenzia di statistiche sportive, il rendimento del numero 31 tra le mura amiche è da vero top player. Escludendo i terzini, infatti, nessun difensore ha segnato più reti casalinghe di Strahinja Pavlović in questo campionato: il serbo ha messo a referto ben tre gol, eguagliando il primato di colleghi come Kabasele e Kempf.

Questo dato sottolinea quanto il colosso della retroguardia sia diventato un fattore determinante per il Diavolo non solo nella propria area di rigore, ma anche in quella avversaria, trasformando i calci piazzati in vere e proprie sentenze.

La strategia di Igli Tare e la gestione di Allegri

Il successo di Pavlović è il frutto di una lungimirante operazione di mercato condotta da Igli Tare, il DS del Milan, che ha saputo individuare nel difensore il profilo perfetto per l’identità dei rossoneri. Tare, dirigente dall’occhio clinico per i talenti fisici e caratteriali, ha consegnato a Massimiliano Allegri un calciatore capace di incarnare lo spirito battagliero richiesto dal club meneghino.

Dal canto suo, l’allenatore del Milan ha saputo valorizzare al meglio le caratteristiche del centrale, inserendolo in un sistema tattico che ne esalta le doti atletiche e la capacità di inserimento sugli sviluppi dei corner. Per la compagine rossonera, avere un difensore capace di garantire un apporto offensivo così costante rappresenta un’arma tattica fondamentale per scardinare le difese più chiuse della Serie A.

Un pilastro per il futuro del Diavolo

Con la stagione che si avvia verso la sua conclusione, il rendimento di Strahinja Pavlović pone basi solide per il futuro della società di Via Aldo Rossi. Mentre i tifosi del Diavolo si godono la sicurezza garantita dal loro “muro” balcanico, il DS Igli Tare è già al lavoro per puntellare ulteriormente una rosa che, grazie alla cura di Allegri, è tornata a essere estremamente competitiva.

I numeri di Opta non mentono: il Milan ha trovato in Pavlović un centravanti aggiunto, capace di regalare punti pesanti a San Siro e di trascinare i compagni con la sua grinta inesauribile.