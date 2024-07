Pavlovic Milan: filtrano BUONE sensazioni, la distanza tra domanda e offerta è SOTTILISSIMA

Il Milan è fiducioso di chiudere il colpo Pavlovic dal Salisburgo. La distanza tra domanda e offerta è sottilissima

Il Milan accelera sul mercato e in tal senso la mancata partenza di Moncada per la tournée negli Stati Uniti è più di un indizio. I rossoneri sono fiduciosi di concludere il colpo Pavlovic dal Salisburgo come secondo acquisto dopo Morata.

In tal senso come riportato da Nicolò Schira a Telelombardia, Il Milan è arrivato a 20 milioni, il Salisburgo ne vuole 22-23. E’ sicuramente il tassello più vicino. Filtrano buone sensazioni.