Pavlovic Milan, il serbo diventa un “caso”: «Fonseca gli preferisce il discontinuo Tomori»

Pavlovic Milan, il difensore serbo arrivato in estate ha perso il posto e diventa un “caso”: perplessità sulla scelta di Fonseca

Pavlovic è diventato un “caso” nel Milan. Arrivato in estate per 18 milioni più 2 di bonus, il difensore serbo dal 14 settembre al 6 ottobre ha giocato appena 181 minuti in 3 presenze (2 da titolare).

Per Tuttosport desta qualche perplessità il fatto che Fonseca gli preferisca Tomori, giocatore discontinuo che contro la Fiorentina si è reso protagonista di una scena di ammutinamento che potrebbe costargli il posto da titolare con l’Udinese.