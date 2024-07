Pavlovic Milan: l’IDEA per la difesa resta viva, l’INCASTRO giusto per l’arrivo in rossonero

Il calciomercato Milan non si muove solo per rinforzare l’attacco ma anche la difesa. Resta viva l’ipotesi Pavlovic

Non solo il 9 in attacco come erede di Olivier Giroud ma anche rinforzi in altri settori del campo, tra cui in difesa. Il calciomercato Milan ci pensa e in tal senso resta viva l’idea Pavlovic.

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport il centrale serbo del Salisburgo potrebbe essere un possibile rinforzo nel reparto arretrato specie se uscirà uno dei giocatori oggi in rosa. Vedremo i possibili sviluppi.