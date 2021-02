Paura in Portogallo: sviene un giocatore del Porto in campo

È successo durante il match tra Belenenses e Porto, con il giocatore degli ospiti Nanu che è crollato a terra dopo uno scontro di gioco

Momenti di terrore in campo tra il Porto e la Belenenses. Dopo un’azione in area infatti, il terzino Nanu si è scontrato con Kriticiuk ed è crollato privo di sensi a terra.

Con il terzino svenuto in campo è dovuta intervenire l’ambulanza per soccorrerlo, ma attraverso le immagini di Sport TV, è stato possibile notare come il giocatore, trasportato in barella, avesse già ripreso i sensi.