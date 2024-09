Fonseca a Milan Tv: «Sono SODDISFATTO di una cosa, i tifosi MERITANO questa serata»

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro l’Inter: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Inter-Milan, Paulo Fonseca ha dichiarato:

PAROLE – «Si, penso che hai detto tutto. Penso che vincere il derby è sempre speciale, soprattutto dopo non averlo fatto nelle ultime sei. Credo che comunque sia una vittoria di unità, perché anche in un momento difficile siamo rimasti uniti. Quando crediamo in qualcosa dobbiamo lavorare, ed è quello che abbiamo fatto tutti fino a questo momento. Il campionato è appena cominciato, abbiamo tanto da migliorare, ma oggi, soprattutto calciatori e tifosi, meritano questa gioia. Penso che abbiamo giocato bene. Se io penso che possiamo migliorare è perché possiamo. Io sono soddisfatto perché i giocatori non hanno mai cercato di non fare quello che abbiamo preparato. Questa settimana abbiamo parlato, i giocatori hanno fatto una settimana fantastica ed oggi si è visto. E penso che abbiamo giocato come squadra in tutti i movimenti. Sono soddisfatto. Ovviamente oggi sarà un giorno diverso, ma da domani dobbiamo tornare ad essere equilibrati e lavorare sulla prossima partita. Rivedere il 4-4-2 in futuro? Si. Noi già abbiamo cominciato con questo sistema da quando abbiamo giocato col Venezia. Oggi Morata ha fatto il trequartista come aveva fatto Tijji, ma il modulo è stato lo stesso. Abbiamo cambiato qualcosa, è vero, soprattutto in fase di possesso con Fofana, ma tutto il resto abbiamo mantenuto le stesse cose del Venezia. Abbiamo migliroato delle cose a livello difensivo. Dobbiamo migliorare però nelle utlime scelte, perché nel primo e nel secondo ne abbiamo sbagliate alcune, e di occasioni importanti contro squadre come l’Inter non capitano spesso».