Pastore: «Van Basten ha un record assoluto, ma Gagliardini...»

Il giornalista de Il Foglio, Giuseppe Pastore, attraverso il suo profilo Twitter, ha condiviso una curiosa statistica che mette insieme Marco Van Basten e Roberto Gagliardini. Questo è quanto ha scritto:

«Prima Statistica Inutile del 2022. Il giocatore che ha segnato più gol in serie A (90 gol) e non ha mai perso quando ha segnato è Marco Van Basten. Il giocatore che ha segnato più gol in serie A (16) e ha sempre vinto quando ha segnato è Roberto Gagliardini».