Pastore sulla corsa scudetto: «Inter ha tutto nelle proprie mani. Penso che il Napoli…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama della Serie A si arricchisce di nuove riflessioni grazie all’intervento di Giuseppe Pastore. Il noto giornalista e apprezzato opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, offrendo una disamina approfondita sullo stato attuale del campionato e, in particolare, sulle manovre che stanno interessando il Milan.

PAROLE – «Ormai no. Nel senso che poteva riaprire il campionato se il Milan avesse vinto a Roma, ma è andato molto lontano dal vincere a Roma e il Milan. Tant’è che io penso che la seconda virtuale in questo momento sia il Napoli, perché sta meglio, perché è una squadra più forte e perché ha un calendario, secondo me, anche più semplice rispetto a quello del Milan, oltre ad avere lo scontro diretto in casa tra due giornate dopo i playoff. Però sono comunque, secondo me, schermaglie per un secondo, terzo, quarto posto. L’Inter davvero ha lo scudetto in mano e se supererà, non dico indenne, ma senza perdere magari più di due o tre punti, le prossime tre giornate — che sono quelle più difficili contro Fiorentina, Roma e Como — penso che poi sarà tutta discesa»