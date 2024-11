Pastore su Loftus-Cheek: «Metterlo con la Juve è un rischio. Si notano lunghi momenti di pausa…». Le sue dichiarazioni

Le parole di Giuseppe Pastore ai microfoni del podcast di Cronache di Spogliatoio ‘Elastici‘. Il commento sulla possibilità di vedere Loftus-Cheek titolare in Milan Juve.

PAROLE – «È un giocatore che questi numeri fotografano benissimo, passando dal numero all’osservazione empirica, si notano lunghi momenti di pausa nelle gare di Loftus-Cheek, ma anche partite intere. Ci sono state partite dove davvero era non pervenuto per mezz’ora. Ed è un po’ il suo limite storico che ha un po’ mascherato al suo primo anno al Milan in cui giocava in un modo che lo tratteneva a gareggiare sulla trequarti, quindi senza dover avere troppi compiti difensivi, che però a quanto pare Fonseca intende chiedergli già da Milan-Juve.

Io non penso che sia il giocatore adatto (come mezzala nel 4-3-3, ndr), e soprattutto penso che sia un rattoppo in un settore di campo dove il Milan non ha troppi giocatori in grado di dare copertura ed intensità in quel fondamentale. I suoi numeri fanno capire che è anche un discorso di attitudine e di tenuta mentale non proprio esaltante. Ripeto, lanciarlo titolare in una stagione in cui è davvero molto lontano dal rendimento dello scorso anno, è un bel rischio, per altro un Milan-Juve. Vedremo se il solito azzardo di Fonseca anche stavolta…».