Pastore a LazioNews24: «Allegri è ricaduto negli stessi errori. E’ caduto nella stessa trappola organizzata da Sarri»

Pastore, intervistato da LazioNews24.com, ha detto la sua anche sul Milan di mister Massimiliano Allegri

Giuseppe Pastore, giornalista e volto di ‘Cronache di Spogliatoio’ ha rilasciato un’intervista a LazioNews24.com nella quale ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri, reduce proprio da una sconfitta contro i biancocelesti. Queste le sue parole:

La Lazio di Maurizio Sarri è reduce da una vittoria sorprendente contro il Milan. Ti aspettavi un risultato del genere?

«La vittoria è sorprendente, la partita però no. Nel senso che è stata una partita simile a quella di Coppa Italia di dicembre e Allegri è ricaduto negli stessi errori. E’ caduto nella stessa trappola organizzata da Sarri che rimane un allenatore di altissimo livello nella preparazione delle singole partite. Ha portato il Milan dove voleva lui, in maniera anche un po’ sorprendente perché uno si poteva aspettare un Milan un po’ più basso, come al solito per non concedere alla Lazio la verticalità e la profondità, cosa che invece è successa tutte le volte nel primo tempo fino al gol della Lazio. Mi aspettavo una Lazio d’orgoglio, di cuore, anche per via del ritorno del pubblico, doveva aspettarselo anche il Milan che però è sembrato un po’ schiacciato dal nervosismo e dall’ansia di dover accorciare le distanze dall’Inter. Questo è un aspetto che tendiamo a non considerare… il vantaggio psicologico di poter accorciare dall’Inter, ma anche l’ansia e il peso di doverlo fare perché tutti i tifosi si aspettano che tu lo faccia. La Lazio invece era, per motivi anche un po’ tristi, più libera mentalmente, più serena e ha giocato come se fosse la partita della stagione. Cambia poco a livello di classifica, però si capisce che affrontare le grandi, come è successo anche contro la Juve quest’anno in campionato entrambe le volte, dà alla Lazio uno stimolo particolare».

Lazio Milan è stata una gara tra due tra i tecnici più esperti del campionato di Serie A. Che aspetto tattico pensi che abbia inciso più bella gara dell’Olimpico?

«Banalmente rimanendo basso e chiamando il pressing del Milan. Il Milan secondo me in maniera un po’ errata, ingenua, ha provato a ripetere la stessa strategia del derby, con un Rabiot in meno. Cioè provare a sorprendere o a partire in maniera un po’ più aggressiva a livello di posizione e di baricentro in campo, ma così facendo si è lasciato tanto campo alle spalle che i difensori del Milan non hanno saputo coprire per via delle loro caratteristiche. Hanno sofferto un po’, il gol è un errore individuale che però nasce anche dal fatto che il giocatore viene lasciato in isolamento. Per tutto l’anno Allegri ha tenuto il Milan basso per evitare proprio di essere vittima di situazioni di questo tipo, questo perché si fida poco delle qualità individuali dei suoi giocatori. E in questo caso invece ha fatto esattamente il piano gara che sperava la Lazio e infatti è un errore anche abbastanza sorprendente da parte di Allegri. Secondo me ha pensato “Vogliamo partire forte per mandare un segnale, per evitare di arrivare come al solito ai minuti finali”, però così facendo ha apparecchiato la tavola alla Lazio che ne ha approfittato».

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