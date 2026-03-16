Passerini stronca Leao: «Comincia ad essere tardi per comportarsi sempre da bambino. In estate non va escluso uno scenario»

Passerini, noto giornalista, ha criticato duramente l’atteggiamento di Rafael Leao nella sfida di ieri sera contro la Lazio

All’indomani del deludente 1-0 subito contro la Lazio di Maurizio Sarri, le polemiche in casa Milan si concentrano sulla gestione di Rafael Leao. Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini è stato durissimo nei confronti del portoghese, protagonista di una serata opaca culminata con una reazione polemica al cambio.

Passerini non ha concesso alibi al calciatore, sottolineando come la sua involuzione non sia solo tattica, ma soprattutto caratteriale in un momento decisivo per la stagione rossonera.



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PAROLE – «Leao ha 27 anni, 2 figli, inizia a esser tardi per comportarsi sempre da bambino, è il giocatore attorno al quale è stato costruito il Milan, non può permettersi di comportarsi così. Secondo me dovessero arrivare offerte, il Milan potrebbe prenderle sul serio. Allegri voleva Vlahovic, non l’han preso e alla fine ha adattato Pulisic-Leao come strana coppia d’attacco che ha giocato poco insieme e quando giocano non si integrano bene. Il Milan dell’anno prossimo dovrà ambire allo scudetto e servirà un centravanti».