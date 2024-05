Pasqualin boccia Fonseca: «Buon allenatore ma non superiore a Pioli, non mi convince». Le parole dell’avvocato

L’avvocato Pasqualin è intervenuto a TMW Radio per analizzare quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan ovvero Paulo Fonseca. In questo caso anche l’ex avvocato non è convinto del profilo dell’ex Roma.

PAROLE – «A parer mio è un buon allenatore ma non si presenta come una figura superiore a Pioli. Non ha un curriculum sconvolgente. Non mi convince. Bologna? Vedrei bene il ritorno di Pioli che sarebbe stato un allenatore più comodo anche per il Napoli. Bologna potrebbe farsi preferire».