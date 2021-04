Parma-Milan: tutti i numeri della vittoria rossonera

6- Franck Kessie è il quinto centrocampista straniero ad aver raggiunto la doppia cifra di reti in Serie A in una singola stagione con la maglia del Milan dopo Kaká, Leonardo, Nils Liedholm e Gunnar Gren. L’ivoriano è il primo centrocampista del Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione in Serie A dopo le prime 30 partite da Kaká nel 2008/09.

7- Il centrocampista ivoriano, è inoltre il giocatore del Milan che ha segnato più reti in Serie A nell’anno solare 2021.

8- Zlatan Ibrahimović ha registrato il suo 300º successo nei top-5 campionati europei (170 in Serie A, 88 in Ligue 1, 24 in Liga e 18 in Premier League). Lo svedese ha servito il suo terzo assist contro il Parma in Serie A: i precedenti per Patrick Vieira con la Juventus nel 2005 e per Clarence Seedorf nel 2011 con il Milan.

9- Rafael Leão è il secondo giocatore più giovane ad aver superato la soglia dei cinque gol in ciascuno degli ultimi due campionati in Serie A.

10- Theo Hernández è il primo difensore del Milan ad aver servito almeno cinque assist in un singolo campionato da Ignazio Abate nel 2014/15.