Paratici: «Super League? La mia idea resta la stessa»

Paratici a Dazn: le dichiarazioni pre Juve Parma. Le parole del dirigente bianconero prima del match di Serie A

Fabio Paratici ha parlato a Dazn prima di Juve Parma.

SUPERLEGA – «Stasera è una partita molto importante. Facciamo una parentesi per chiuderla. Sono state 72 ore uniche. Pensiamo e rimaniamo convinti della bontà del progetto. È stata un’occasione unica per cercare di dare una mano a tutta la piramide del calcio. Era un aiuto. Tutti i cambiamenti necessitano di essere metabolizzati. Mi ricordo quando era cambiata la Champions, ho quando abbiamo cambiato il nostro logo. Serviva un po’ di tempo per metabolizzare e capire. Tutti gli eventi futuri sarebbero stati un bene per il calcio».

PAROLE LUCARELLI – «Noi rispettiamo le opinioni di tutti e hanno parlato veramente tutti. Prendo nel cerchio proprio tutti. Per parlare bisogna essere prima di tutto preparati. Io non parlo di medicina con un professore che opera. Rispettiamo le opinioni di tutti e dei tifosi che ci mancano, ma non posso considerate tutte le interviste o le opinioni. Ora ci sono i social, 15-2o anni fa questa cosa avrebbe avuto meno risalto. Meritocrazia e valori non sono stati mai messi in dubbio».