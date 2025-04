Paratici Milan, Capuano spiega: «Pressioni per far saltare l'accordo? Ho fatto delle verifiche e posso dire che...»

Paratici Milan, Giovanni Capuano, noto giornalista, ha commentato la vicenda relativo al mancato arrivo dell’ex Juve in rossonero

Intervenuto sul proprio profilo di X, Giovanni Capuano ha dichiarato:

PAROLE – «Sulla questione delle presunte pressioni federali per non far lavorare Paratici al Milan, il tema è molto semplice: il Milan dica serenamente da chi, come e quando, così si chiarirà e sarà libero di concludere l’accordo che desiderava nei termini consentiti dalle norme sportive. Mi porto avanti con il lavoro: da un controllo non risultano lettere dell’ADISE (associazione dei direttori sportivi) alla #Figc per segnalare la trattativa e chiedere una qualsiasi forma di intervento. Fonte diretta (una) e indiretta (la seconda)».