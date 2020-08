Parametri zero Milan: Bonaventura conteso da due club di Serie A

Due club di Serie A si stanno contendendo Giacomo Bonaventura: entrambi hanno offerto all’ex rossonero un biennale

Giacomo Bonaventura dopo essersi svincolato dal Milan è un parametro zero: un’opportunità di affare troppo grossa per due club di Serie A che si sono mossi in anticipo per tentare di acquistarlo.

Il Benevento e l’Hellas Verona avrebbero proposto al centrocampista marchigiano un contratto biennale, ora la scelta definitiva spetterà all’ex numero 5 rossonero che nell’ultima stagione ha disputato 29 presenze 3 gol e 6 assist.