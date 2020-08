Tuttosport – L’Hellas Verona propone un biennale a Bonaventura

Dopo l’addio al Milan Jack Bonaventura si prepara per nuove avventura: l’Hellas Verona ha proposta un biennale al giocatore

L’addio al Milan di Giacomo Bonaventura è stata una sofferenza, per il giocatore e per i tifosi. Un po’ meno per la società, che aveva scelto ormai da parecchio tempo di non puntare più sull’ex Atalanta (carta d’identità e ingaggio non coincidevano con i progetti di Elliott).

Adesso per Jack si profilano nuove avventure. Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’Hellas Verona sarebbe il club in pole per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il club scaligero ha proposto a Bonaventura un biennale ed è in vantaggio sulle altre concorrenti (Benevento, Torino e Atalanta).