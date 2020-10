Paquetà: «Milan? Non provo rancore ma qui gioco il mio calcio»

Lucas Paquetà, attuale giocatore del Lione, ha così parlato del proprio recente passato vissuto con la maglia del Milan

Intervistato da L’Equipe, Lucas Paquetà, fantasista brasiliano ex Milan ed oggi al Lione, ha così parlato del proprio rapporto con i colori rossoneri:

«Da parte mia non c’è nessun desiderio di vendetta. Non provo rancore e sono persino grato al Milan per questa esperienza, nonostante possa esser stata dolorosa. Adesso rivoglio il mio buon calcio, il calcio brasiliano, quello felice e divertente. Qui sento l’energia giusta per ritrovarlo. Cerco di portare gioia al gioco della squadra, come mi ha chiesto il ds Juninho quando ha deciso di acquistarmi».