Panico: «Abbiamo preso due gol su due disattenzioni»

Parizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Milan Femminile. Le sue parole:

«Mi fa arrabbiare che con due disattenzioni prendiamo due gol, non abbiamo concesso molto al Milan, una squadra che si sta giocando la Champions League. le ragazze hanno fatto una buona partita, espesso un buon calcio con l’atteggiamento giusto però purtoppo due inguenuità ci fanno andare via da qui con zero punti»

CORAGGIO – «Dobbiamo aggiustare qualcosa dal punto di vista del coraggio perchè per affrontare questo tipo di partite ce n’è bisogno»