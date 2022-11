Panico: «Milan Femminile? Tutte le partire sono difficili»

Patrizia Panico, ha parlato ai microfoni del club viola nel post partita di Fiorentina Femminile Inter. Le sue parole

Patrizia Panico, ha parlato ai microfoni del club viola nel post partita di Fiorentina Femminile Inter. Le sue parole in vista della sfida di sabato contro il Milan:

«Tutte le parite sono difficili. Rinizia un girone di ritorno che sarà ancora più complicato per potersi riconfermare per quanto buon fatto fino ad ora ma tutto il gruppo non accetta di accontentarsi. E’ una squadra che vuole tirare fuori sempre il massimo e sono certa che le ragazze lo faranno»