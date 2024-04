Panchina Milan, Ordine ribadisce: «I rossoneri avrebbero bisogno di Conte. Questa sarebbe l’unica alternativa». Le parole del giornalista

Franco Ordine ha parlato a TMW Radio per analizzare quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan.

PAROLE – «18 candidature fino ad oggi, nessuno ci ha preso e sicuramente non è stato fatto niente. Il Milan avrebbe bisogno di Conte, commetterebbero un grave errore strategico nel non prenderlo. L’unica alternativa è De Zerbi. Leggevo le dichiarazioni di Sagna e mi ha fatto riflettere tanto. Se tu vuoi puntare sul gioco, senza avere uno che ti chiede la luna sul mercato, l’alternativa è lui. Significherebbe fare come fece Berlusconi con Arrigo Sacchi, non vedo altre alternative costruttive».