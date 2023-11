Pancaro: «Il Milan ha una sola strada, vincere col PSG»

L’ex calciatore del Milan, Giuseppe Pancaro, si è espresso sul momento dei rossoneri e sulla sfida di stasera contro il PSG

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Giuseppe Pancaro ha detto la sua in vista di Milan-PSG ed in generale sul momento della stagione dei rossoneri.

SU MILAN PSG – «E’ una partita da dentro o fuori, non semplice. Il Milan ha solo una strada, quella di vincerla».

COME SI SCENDE IN CAMPO QUANDO ARRIVI DA UN MOMENTO COSÌ? – «Quando giochi partite del genere, hai un solo risultato e non al meglio arrivi contratto ma anche con il massimo della concentrazione. Penso che stasera, al netto della forza del PSG, metterà in campo tutto quello che ha in corpo. Giochi concentrato al massimo perché sei molto attento e credo che sia un piccolo vantaggio per il Milan».

IL VERO PROBLEMA DEL MILAN – «Il fatto che fa pochi gol è un dato di fatto. E’ stato poi anche poco fortunato, ha fatto ottime prestazioni ma ha raccolto poco. E quando hai l’obbligo di dover vincere poi subentra anche un po’ di pessimismo e si creano malumori che influiscono sulle prestazioni, vedi con l’Udinese. E poi tanti infortuni. La mia curiosità è vedere stasera il piano gara di Pioli. Non credo che voglia snaturarsi ma vuole continuare a seguire le sue idee tattiche. Non penso che stravolgerà il Milan. Non sarà semplice, a me piace la sua idea di calcio, di essere artefici del proprio destino, ma dall’altra parte quando hai Mbappé qualche accorgimento devi prenderlo».