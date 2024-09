Pancaro SORPRESO dal Milan: «Difficile da PRONOSTICARE un derby così. Vittoria MERITATA, all’Inter mancato questo aspetto»

Le parole di Giuseppe Pancaro ai microfono di TMW Radio sulla prestazione del Milan nel derby vinto contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pancaro ha rilasciato queste dichiarazioni sulla vittoria del Milan nel derby contro l’Inter.

PAROLE – «Era difficile pronosticare una vittoria del Milan nel derby, soprattutto per come le due squadre ci arrivavano: l’Inter al massimo della forma psicofisica dopo un’ottima gara col Manchester City ed il Milan in difficoltà, quasi in crisi. Secondo me proprio questo aspetto ha giocato un brutto scherzo all’Inter, dopo 5 minuti si era già visto che l’Inter aveva approcciato male la partita. Il Milan ha vinto meritatamente».