Panatta bacchetta Leao: «Senza la testa non si fa niente, sul derby di stasera dico che..»

Adriano Panatta, ex tennista, ha detto la sua sul derby tra Milan e Inter in programma questa sera, bacchettando anche Leao

Ospite alla Domenica Sportiva, Adriano Panatta ha parlato così del derby tra Milan e Inter:

PAROLE – «Quello in programma non è un derby sentito come sarebbe potuto essere se le due squadre fossero distanti un punto o se mancassero tre partite alla fine del campionato. L’Inter se non lo vince domani il campionato, lo vincerà la prossima domenica. Però un derby è sempre un derby, io non ne ho mai giocato uno, non so cosa significhi, però sicuramente dal punto di vista emotivo è sempre molto sentito. Forse è più sentito dai tifosi che dai giocatori, loro sono professionisti e l’emozione dura qualche minuto e poi passa. Leao? Senza la testa non si fa niente. Ne ho visti tanti grandi talenti, anche nel tennis, non andare da nessuna parte senza la testa. Mi sembra un po’ quello che è stato Balotelli, un grande talento e fisico ai quali poi è mancato qualcosa. Mi sembra che l’atteggiamento di Leao, nella prima partita con la Roma soprattutto, fosse un po’ indolente. Era da prendere a schiaffi. Stai facendo un favore a noi? Prendi tanti milioni l’anno e hai questo atteggiamento, come a dire ‘che ci sto a fare qua’? Un fuoriclasse non fa queste cose, quindi o non è un fuoriclasse o non è intelligente».