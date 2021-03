Palloni recuperati, solo due giocatori in Serie A hanno fatto meglio di Kessie

Solo due giocatori di movimento in questo campionato di Serie A sono riusciti a recuperare più palloni di Franck Kessie

Franck Kessie è diventato negli ultimi mesi un autentico perno insostituibile all’interno degli equilibri della rosa del Milan. Sempre a disposizione di mister Pioli, l’ivoriano si è caricato spesso e volentieri i compagni sulle spalle trascinandoli alla vittoria a suon di gol e prestazioni maiuscole.

A supporto di quelle che potrebbero sembrare solo vuote parole d’elogio, intervengono prontamente i dati: il numero 79 del Diavolo infatti è il terzo giocatore di movimento della Serie A ad aver recuperato più palloni. 178 in 25 presenze per l’ivoriano, 7 di media a match, la sua miglior media stagionale da quando gioca in Serie A. Solamente Locatelli (185) e Schouten (179) hanno fatto meglio nel nostro campionato.