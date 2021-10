Pallone d’Oro: Messi verso una vittoria poco meritata, i dettagli

Nella corsa al Pallone d’oro, Lionel Messi dovrebbe aver staccato Jorginho: decisivo il passaggio dell’argentino al PSG

Come riportato dal Corriere dello Sport, a trionfare a novembre sarà nuovamente Lionel Messi che di trofei ne ha vinti due, la Coppa America e la Copa del Rey, che però sono ben meno importanti rispetto a quanto conquistato dal centrocampista italiano, Jorginho, autore di Champions, Supercoppa Europea e Europeo con l’Italia.

A risultare decisivo per l’argentino, il suo passaggio al PSG in estate. Un trasferimento in Francia che gli ha steso il tappeto rosso nella corsa a un premio che viene assegnato proprio da un giornale francese, France Football. E c’è chi, in Spagna, avrebbe addirittura dato il Pallone d’oro a Karim Benzema che negli ultimi anni ha dimostrato di essere il centravanti più forte al mondo insieme a Lewandowski.